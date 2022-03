No paredão, Vyni diz que vai deixar lista de cuidados com Eli para Natália

Jessi ouviu a conversa e, então, perguntou. "Vai fazer listinha de quê?" "De como cuidar do Eli", Natália respondeu. "Ah, pelo amor de Deus, Vyni. Me poupe", disse Jessi.

Vyni disse que vai deixar uma lista de como cuidar do Eli Jessi “ah, Vyni, me poupe” #BBB22 pic.twitter.com/xttpUprOMf

Sob o risco de ser eliminado no paredão desta terça-feira (15), Vyni afirmou que vai deixar uma "lista" com todos cuidados que Natália deverá ter com Eliezer.

