PA e Lina se divertem com 'brincadeiras bobas e gostosas' no quarto grunge

PA e Lina se divertiram na madrugada desta terça-feira (15) com 'brincadeiras bobas e gostosas' no quarto grunge. Tudo começou quando o atleta se aproximou da cantora e a beijou no rosto.

PA e Lina apresentando “brincadeiras bobas e gostosas” #TeamPA pic.twitter.com/KJ76BxkpKD — Paulo André (@iampauloandre) March 15, 2022

Natália e Jessi estavam no quarto e comentaram o momento de carinho entre os brothers. "Ele gostou do beijinho...", disse Natália. "Jade...", disse Jessi, relembrando o romance da ex-sister com o atleta.

PA concordou: "Isso, obrigado." Em seguida, Lina brincou com o brother. "PA, chega dessas brincadeirinhas. Chega, se vai ficar falando de Jade, pra mim já deu. Vamos cortar agora."

"A Jessi me entende. Calma...", respondeu ele. A cantora continuou: "Calma o quê? O que mais você está esperando? O Brasil já tirou a Jade para que a gente pudesse ficar junto."