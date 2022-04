Lucas revela planos de ex-Lollipopers morarem juntos após BBB22

Em conversa com Lucas Bissoli, décimo eliminado do BBB 22, Ana Clara pede para que o ex-brother conte uma fofoca para o público. O estudante de medicina, que saiu recentemente, conta que não teve tempo de se inteirar dos assuntos e comenta: "A pouca coisa que eu sei é que normalmente a galera que está saindo, estão todos ficando, se aglomerando em São Paulo. Eu falei: 'Vamos juntar uma casa e fazer um BBB em São Paulo'"

