Gustavo estreia quarto do líder e PA brinca: 'Eslô no paredão'

Gustavo estreou o quarto do líder, nesta quinta-feira (31), acompanhado por PA e DG. Ele mostrou as imagens dos seus familiares e amigos para os brothers.

PA, que está no VIP de Gustavo, brincou com Eslovênia, rival do curitibano no reality. O atleta pegou o totem com o desenho da Miss Pernambuco, levantou para a câmera e disse: "Eslovênia no paredão".

"Ô, já colocou a Eslô ali no Paredão", gritou Lina. "Boa", disse Eslovênia, arrancando risadas dos brothers.