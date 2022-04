Lina pede apoio de Rodrigo Mussi para continuar no BBB22: 'Vamos ver se vai me ajudar'

Rodrigo Mussi está internado na UTI desde a quinta-feira (31) após sofrer um grave acidente na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O ex-participante do BBB22 estava em um carro da 99 quando o motorista de aplicativo cochilou e bateu em um caminhão. Mussi sofreu traumatismo craniano e fraturas pelo corpo ao ser arremessado para frente do veículo.

"Larissa... Vamos ver se a Larissa vai me ajudar fazendo mutirão. Rodrigo... Vamos ver se o Rodrigo vai me ajudar. Heim, Rodrigo?!", declarou Lina.

"Vou passar o dia arrumando essa mala", disse a cantora. Em seguida, ela pediu apoio dos ex-BBBs para que a ajudem a continuar no reality e, sem saber que o ex-brother Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente, a sister pediu torcida do ex-brother.

Emparedada, Lina estava se preparando para dormir no quarto grunge quando comentou com Natália que pretende fazer as malas amanhã.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.