Larissa declara torcida pela eliminação de Eli após voto errado de brother no BBB22

A 6ª eliminada do BBB22, Larissa declarou torcida pela eliminação de Eliezer durante sua participação no programa 'BBB - A Eliminação', no Multishow nesta quarta-feira (03). Ela caiu no paredão depois que Eli e Vyni votaram em Jessi em vez de DG como haviam combinado com as sisters do quarto Lolipop.

Com isso, os votos se espalharam e o líder Paulo André precisou desempatar entre DG e Larissa, salvando o seu amigo do paredão.

"Você está acomodado na sua rede de proteção. Você poderia ter feito mais pelo seu grupo. No entanto, decidiu fazer diferente. Por causa de um voto, você perdeu uma companheira — e acabou estragando o sonho dela. Então, vem aqui para fora, Eli", disse a ex-BBB.