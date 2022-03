Jessi desabafa com Lucas sobre vencer prova do líder: 'É necessidade'

Enquanto os brothers curtem a festa do líder, Jessi e Lucas conversaram sobre a prova do líder que acontecerá nesta quinta-feira (03) no BBB22.

"Vamos pegar a liderança amanhã?", perguntou o brother. Rapidamente, Jessi respondeu: "É o que mais desejo. Meu único pedido foi isso, porque eu preciso. Não é uma opção, é uma necessidade pegar essa liderança".

A sister continuou: "A gente tá indo para a sétima semana do programa e me sinto no mesmo lugar do início no contexto geral. O medo que eu sinto hoje é o mesmo que eu tinha na primeira semana". Lucas concorda: "Eu também. Só não senti esse medo na semana da liderança".