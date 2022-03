PA canta em homenagem ao pai de Laís que morreu em dezembro; vídeo

"Essa música aqui a letra é muito bonita. Eu quero tocar em homenagem a Laís. Não é querendo colocar uma bad vibe na parada. Mas todo mundo já perdeu alguém na vida eu já perdi um irmão meu e essa música é pra botar uma vibe irada porque sei que essas pessoas estão lá no céu por nós. E essa música tem uma letra muita bonita sei que deve ser uma dor muito sinistra, mas eu também tenho porque perdi meu melhor amigo no ano passado em um acidente, mas essa música é muito bonita e fala um pouco sobre isso.", declarou PA.

Durante a madrugada desta quinta-feira (03), o líder PA dedicou uma música à Laís em homenagem ao pai dela que morreu em dezembro do ano passado, um mês antes da sister ser confinada para o BBB22. Ao lado de Arthur, o brother cantou 'Cedo ou Tarde, do NX Zero.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.