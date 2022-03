Sem citar nomes, Vyni desabafa sobre brother: 'eu que estou na sombra'

Durante a festa do líder, Vyni conversou com Eslovênia sobre uma conversa que o cearense teve com um outro brother. Ele não citou nomes.

"Contexto. Ele acreditava, acredita, na verdade, que as pessoas só viam ele como alguém atrelado a mim, como se estivesse na minha sombra", contou Vyni. "Ele o que? Repete?", pediu Eslo.

O brother explicou: "Ele vê como se as pessoas vissem que ele não é uma pessoa só aqui, como se fosse alguém sempre atrelada a mim, alguém sempre que anda na minha sombra. E que, agora, a situação inverteu. Agora ele está por ele mesmo e eu que estou na sombra. Porque, segundo ele, as pessoas nunca colocaram expectativa nele, ao contrário do que aconteceu comigo nos primeiros dias. Colocaram muita expectativa em mim, como se eu fosse uma estrela, e não colocavam nele. Então foi mais fácil porque agora ele conseguiu conquistar esse lugar, dos outros conseguirem enxergar ele finalmente. E eu, não mais".

"Ele falou onde isso?", perguntou Eslovênia. "Na piscina", disse Vyni.