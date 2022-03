Larissa critica Jade após eliminação do BBB22: 'Fez uma personagem'

Amigas de quarto no BBB22, Larissa criticou a participação de Jade no reality e afirmou que assumiria para Arthur Aguiar que ela estava errada e ele certo dentro da casa.

"O recado que postei hoje é relacionado a algumas pessoas eliminadas. Está rolando muita coisa aqui fora que ninguém imagina. Eu falaria com Arthur, que ele tinha toda razão, em todas as palavras que ele mencionou comigo na academia. Ele é muito coerente com o jogo dele", contou a ex-BBB.

Ela continuou: "Vi que errei e acabei comprando uma briga que não era minha. Eu diria a ele que está no caminho certo".

"A Jade foi uma pessoa que eu mudei totalmente de opinião. Dentro da casa, para mim, ela era uma personagem. Ela fez toda uma personagem ali dentro, se beneficiou de várias formas. Ela era muito segura, tanto dentro do Lollipop como lá no Quarto Grunge, com o PA e Scooby. Então, para ela estava muito confortável", afirmou.