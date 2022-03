Dinâmica dos Eliminados é paredão será parcialmente definido por ex-BBBs

Finalmente o público sabe o que os ex-BBBs foram fazer nos estúdios da Globo. Na edição desta quinta-feira, foi anunciado que eles escolherão o 1º brother a ir para o paredão da semana.

ATENÇÃO!

"Hoje tem Prova do Líder e também uma dinâmica inédita no programa. O primeiro emparedado da semana será escolhido pelos jogadores já eliminados do #BBB22 (...) Eles irão escolher entre os piores da Prova do Líder"#RedeBBB @tadeuschmidt pic.twitter.com/fA2TsPwxcO — Big Brother Brasil (@bbb) March 18, 2022

Entre os piores da Prova do Líder, os ex-brothers terão que nomear um participante para ir ao Paredão. "Hoje tem Prova do Líder e também uma dinâmica inédita no programa. O primeiro emparedado da semana será escolhido pelos jogadores já eliminados do #BBB22 (...) Eles irão escolher entre os piores da Prova do Líder", anunciou Tadeu.

Vale lembrar que Rodrigo Mussi revelou que os 8 ex-participantes ficarão confinados por 8 dias no mesmo hotel em que ficaram antes do começo do reality show. Será que vai rolar mais alguma novidade na dinâmica?