'BBB 22': Reconciliação das comadres e desabafos de Natália sobre briga são destaques do dia

A festa da última quarta-feira, 16, rendeu briga e clima tenso entre as comadres: Linn da Quebrada, Natália e Jessilane. Durante a madrugada, a mineira se revoltou com as amigas e começou a avançar em móveis do Big Brother Brasil, e isso gerou punições para a sister.

Por chutar a porta do banheiro do quarto grunge e jogar uma cadeira no chão, ela perdeu 200 estalecas. Quando decidiu voltar para a festa, Natália quis continuar bebendo e foi proibida.

Já na manhã desta quinta-feira, 17, a mineira decidiu se desculpar com a casa, começando por suas amigas: Lina e Jessi. Ela explicou que sente dificuldade de expor seus sentimentos e refletiu que não quer ser injusta com as amigas.

Natália também explicou que a forma como ela age é uma “maneira muito clara de dizer que não sabe externar o que sente” e logo começou a chorar, mas foi consolada pelas amigas. A designer de unhas ainda comentou que a briga começou porque ela reclamou que estava sendo ignorada pelas meninas.

Jessi também lembrou a amiga de todas as coisas que ela fez durante a festa, desde o edredom jogado no chão até os socos e chutes nas portas. A mineira, no entanto, explicou que não fez isso para jogar algo em alguém, mas sim para expulsar as coisas que estava sentindo.

Confira outros destaques do dia:

Pedido de desculpas!

Após o desentendimento na festa, Natália foi acordada para com um chamado da produção para passar com a psicóloga do programa. Por uma hora, ela pôde conversar com a profissional e assim que saiu do confessionário, ela pediu desculpas para a primeira pessoa que encontrou: Gustavo.

“Bom dia! Você está bem? Desculpa por ontem, viu?”, pediu. O brother logo estranhou e explicou para a sister que ela devia desculpas para outras pessoas: “Não [pede] pra mim”.

“Não… Para todo mundo. Acredito que para todo mundo eu devo desculpas, né”, desabafou a mineira. Os dois se abraçaram e finalizaram a conversa na cozinha da casa.

“As coisas vão mudar muito”

Em conversa com Eliezer, Natália relembrou a briga com Linn da Quebrada e brincou com o brother: “Onde você foi se meter, hein?”. O publicitário logo respondeu também em tom de brincadeira: “Onde fui amarrar meu bode, né? Estou brincando. Mas você já viu que a situação comigo, o negócio é mais embaixo, né?”.

“Estou falando super sério. Estou muito mal e muito triste”, diz a sister. Eliezer, então, aproveita a deixa para dar um conselho: “Você vai pedir desculpas, vocês vão conversar”.

"Isso é muito grave. Isso não é chutar uma porta. Chutar uma porta é muito grave, mas é só chutar uma porta. Mas você machucar ou magoar uma pessoa, isso vai para além, isso é muito grave”, explica a mineira sobre o amontoado de sentimentos.

“Eu sei, mas tudo na conversa se resolve”, insiste Eli. “Eu sinto que, principalmente depois de ontem, as coisas vão mudar muito”, opinou Natália.

“Só queria proteger ela”

Em conversa com Lucas e Eslôvenia, Douglas Silva comentou a briga das comadres e se mostrou visivelmente abalado com o ocorrido. Ele deixou claro que na hora da confusão teve vontade de proteger Natália porque ela estava muito desesperada e magoada.

“Eu não me considero o melhor amigo da Nat aqui no game. Cada um tem o seu vínculo e segue o baile… Só que, se eu externo isso com meus amigos, se rola uma repulsa com meus amigos, algo diferente está acontecendo… Não quero levantar partido de nada. Eu fiquei na minha, só queria proteger ela”, disse DG.

Nesta quinta-feira, 17, acontece a Prova do Líder e um novo reinado começa no BBB 22. O atual líder Lucas Bissoli poderá vetar uma pessoa da disputa. Além disso, os eliminados do programa vão aparecer no ao vivo do reality show para uma dinâmica que ainda não foi revelada.