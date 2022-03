Rodrigo é escolhido líder dos ex-BBBs e Naiara critica: 'não quero ele'

Bárbara e Jade escolheram Rodrigo, e o apresentador questionou se todos concordavam com a eleição do brother. "Eu não concordo, mas se a maioria votou", rebateu Naiara.

Os eliminados do BB22 se encontraram, nesta quinta-feira (17), e já protagonizaram bate boca no programa ao vivo com Tadeu Schmidt. Eles tiveram que escolher um líder entre eles, em consenso, e o Rodrigo foi o mais votado pelos ex-brothers, no entanto, Naiara Azevedo não gostou nenhum pouco da decisão.

