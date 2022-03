Jade declara rivalidade contra Arthur e propõe solução: 'Um de nós saindo'

"[Arthur é] meu rival, meu adversário direto aqui no jogo. Sei muito bem separar a pessoa das atitudes e são suas atitudes que não concordo. A pessoa eu não tenho muito contato. Acredito que lá na frente a gente vai ter um enfrentamento direto que pode ser a maneira de a gente resolver nosso problema, com um de nós saindo por aquela porta" disse a influencer.

No jogo da discórdia de hoje no "BBB 22" (TV Globo), Jade Picon apontou Arthur Aguiar como o antagonista do reality e disse acreditar que enfrentará o ator "diretamente" em algum momento no confinamento.

