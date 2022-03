'Até o momento você é figurante', diz Arthur para Larissa após jogo da discórdia

Após o jogo da discórdia, Larissa procurou Arthur Aguiar para falar sobre a justificativa do brother em relação a ela no BBB22.

Caralho Arthur macetou a Larissa e ela ficou sem argumentos! Joga y joga pic.twitter.com/QiHiuYbrVN — Phaloma Araújo (@AraujoPhaloma) March 1, 2022

"Falei dentro da Casa de Vidro que queria movimentar o jogo e queria fazer acontecer. Só que, a partir do momento em que entrei e passei a conviver com as pessoas, eu mudei de opinião. Não poderia criar um jogo ou estratégia com opiniões que eu trouxe lá de fora. Comecei a ter opiniões diferentes aqui e a seguir o que meu coração mandava", explicou a sister.

"Se eu eu voltar desse paredão, e espero que você volte junto comigo. Como queria que Lina ou eu voltássemos também, pois ela tem muito o que acrescentar no jogo. Os dois são jogadores fortes e eu tenho consciência disso. Eu quero sim, se o público me deixar ficar, mostrar mais do que nessas duas semanas e que você veja que não estou aqui para ser figurante".

Arthur rebateu o comentário da sister: "Mas eu não disse que você é. Disse que até o momento você era. O jogo é sobre hoje. Não posso falar sobre o amanhã. Entendo e respeito seu jeito, também tenho as minhas dificuldades de me abrir e está tudo certo. Até hoje, no Jogo da Discórdia, você não conseguiu fazer. Pode ser pelo seu jeito ou diversos motivos. Até o momento eu te dei a placa por hoje. Até o momento você é figurante".