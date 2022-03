Laís aponta Vyni como figurante no jogo da discórdia: 'sombra do Eli'

Depois de classificar Vyni como "figurante" durante o jogo da discórdia do "BBB 22" (TV Globo), Laís avaliou a postura do cearense em uma conversa com Jade Picon.

"Tô achando ele muito cola do Eli, entendeu? O Eli vai ali, ele vai atrás. Eli vem dormir, ele vem dormir. Ele não tá sendo ele, cara. Ele tá caminhando atrás do Eli e isso eu falei há umas duas semanas atrás. [...] O Vyni tá uma sombra do Eli. Uma sombra".

"Até mesmo nas festas ele tá muito mais parado", avaliou Jade. "Tudo, ele se fechou. Tudo bem que ele sente, tudo, mas eu acho que tudo tem um tempo", concluiu Laís.