Gustavo reage ao assistir Laís combinando 'beijo estratégico' para escapar do paredão

Após ser eliminado, Gustavo participou do Bate-Papo BBB com a apresentadora Rafa Kalimann e ele reagiu ao vídeo do dia em que Laís e Jade Picon planejam, no quarto do líder, da médica ficar com o ex-Casa de Vidro para escapar do paredão.

Gustavo reagindo à cena do "bora beijar pra fazer estratégia"



Assista ao Bate-Papo BBB AO VIVO! https://t.co/u5SxqZ9R8r #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/DQtcAyNvEX — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2022

"Amanha você beija ele", sugeriu Jade, no vídeo, fazendo menção ao dia de festa no reality. "Foda-se, tem que beijar, bora beijar pra fazer estratégia, olha o nível que chegamos", respondeu Laís.

Em seguida, Gustavo comentou. "Não me surpreende, isso foi antes do nosso beijo. Ela mexeu com o meu coração, pelo menos".