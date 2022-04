Inscrições para o BBB23 já estão abertas; saiba como participar

Quem tiver interesse em entrar na casa mais vigiada do Brasil, deve escolher a região onde mora ou nasceu. Depois, é necessário preencher um questionário com 90 perguntas pelo link https://gshow.especiaisgshow.globo/realities/bbb/bbb23/inscricoes/?_ga=2.206670739.1665214854.1650332915-f2f26254-5ace-6518-2687-759f8f4c5f45, onde deve contar tudo sobre a vida.

AS INSCRIÇÕES PARA O #BBB23 ESTÃO ABERTAS! Faça aqui a sua inscrição no Big Brother Brasil → https://t.co/MIKhJvymWp #RedeBBB #BBB23 pic.twitter.com/5md3Ewv1v2

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, nesta terça-feira (19), durante o programa ao vivo do BBB22 que as inscrições para a próxima edição do reality já estão abertas.

