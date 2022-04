Após ser eliminado, Gustavo dá fora em Anitta: 'Chegou tarde'

Gustavo é o convidado do Bate-Papo BBB desta terça-feira, 19/4, e assiste ao quadro 'Viralizei'. Rafa Kalimann, então, conta que o último eliminado do BBB 22 teve a torcida de Anitta. Ela mostra um comentário da cantora nas redes sociais e, em seguida, um vídeo.

