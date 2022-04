Gustavo detona Arthur e descarta amizade com brother: 'paga de vítima'

Continuou: "Depois, ele foi indicado ao paredão, fechou a cara de novo, a última vez que ele teve risco de sair do paredão foi com a Jade, mas ele quis pintar um cenário que a gente tinha combinado de votar nele".

O "Bate-Papo BBB" (Globoplay) também deu a Gustavo, eliminado da última terça-feira do "BBB 22" (TV Globo), a oportunidade de comentar sua rixa com Arthur Aguiar. "A gente tem jeitos muito diferentes. O Arthur é muito fechado, ele leva tudo muito para o pessoal, e isso não me agradava. Confesso que tanto que aqui fora eu não vejo tendo muito contato com ele. A gente tem jeitos, vidas e gostos muito diferentes", apontou o ex-vidraceiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.