Gustavo lamenta eliminação de Laís: 'era meu porto seguro'

"Triste, né. Foi um baque", respondeu Gustavo. "Ela era o meu porto seguro. Vai ser difícil agora a convivência sem ela durante as festas, na hora de dormir, no dia a dia", disse o brother.

Gustavo lamentou a eliminação de Laís, seu affair no BBB22. A sister saiu do reality com 91,25% dos votos do público, liderando o ranking de maiores porcentagens em paredões desta edição.

