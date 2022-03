Em noite de eliminação, Neymar brinca com 'pé frio' de Eslovênia

Em noite de eliminação, nesta terça-feira (22), Neymar brincou com a fama de pé-frio de Eslovênia por sempre sentar ao lado do eliminado do BBB 22.

Eslo tá no meio da Laís e do Elieser … e agora? — Neymar Jr (@neymarjr) March 23, 2022

Eslô esteve sentada ao lado de Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e Vyni. No paredão de hoje, ela sentou entre Laís e Eliezer, que se enfrentaram no paredão.

