Gustavo comemora eliminação de Eliezer com espumante; vídeo

"Foi uma surpresa para mim. Quando foi a mesma configuração, por xemplo só trocou o Scooby com o Vini, foi a mesma coisa com a Jessi, então eu achei que ia sair. Acho melhor você me explicar o que aconteceu", diz.

Convidado do Bate-Papo BBB desta noite, Eliezer responde para Rafa Kalimann como se sentiu eliminando Gustavo, considerado 'caçador de Lollipop' no BBB 22.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.