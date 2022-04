Finalista, DG revela que pensou em desistir do BBB22: 'vi o botão verde'

Depois de colarem os adesivos no álbum de figurinhas que receberam, Arthur Aguiar e Douglas Silva conversam sobre situações que viveram no jogo. Eles falam sobre suas personalidades, e revelam que, durante o programa, pensaram em desistir da disputa.

Douglas Silva começa: "Eu fui eu aqui, esquece. Falei: 'cara, não vou chegar lá fingindo ser uma outra pessoa porque eu não consigo. É isso. Eu sou verdade, eu não consigo fingir sentimento, eu não sou simpático só por conveniência. Eu não consigo ser. Eu sou verdade", diz o brother.

Em seguida, Douglas Silva revela que, se não conseguisse continuar no programa, deixaria o BBB 22: "Se der ruim, se eu sentir que também não estou aguentando a pressão, aí eu meto o pé", conta. Ao ouvir o brother dizer isso, Arthur Aguiar pergunta: "Tu pensou algum momento em desistir?".

Douglas Silva faz sinal afirmativo com a cabeça, e explica: "Ainda mais naquele jogo da Discórdia...". "É mesmo?", insiste Arthur Aguiar. O ator se explica: "Eu sozinho, sentado ali. Vi o botão verde. Aí eu falei: 'Não vou fazer isso'", conta.

Arthur Aguiar revela que não apertaria o botão, mas conta que pensou em não se defender caso estivesse no Paredão. Ele diz: "Meu pensamento em alguns momentos foi: se essa semana eu estivesse no Paredão, eu não ia me defender, eu ia meio que deixar o público... Não ia pedir para ficar, mas eu não apertaria o botão, não".

O papo entre eles continua, e Douglas Silva diz que, nas vezes que pensou em desistir, tentou mudar a perspectiva: "A primeira vez que eu pensei, falei: 'vou apertar nada, não sou de desistir'. Se tiver que sair, que eu saia no Paredão, mas eu não vou dar esse gostinho para as pessoas que me colocaram naquele lugar de me sentir mal. Falei: 'não vou dar esse gosto não, vão ter que me engolir. Então toda vez que eu voltava do Bate-Volta, eu mantinha a postura e eu via no semblante de todo mundo. Isso era impagável para mim, porque eu vi que, tipo, 'caramba, ele voltou'.