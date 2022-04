Arthur, DG e PA dizem por que merecem vencer prêmio milionário do BBB22

Em seguida, Douglas Silva fala: "Quero começar agradecendo o Brasil por ter me deixado chegar à Final. Sempre falei que é para a minha família, sim. Quero muito ganhar esse título e esse prêmio. Quero muito que vocês votem. Façam esse esforço. Me deem essa ajudinha".

A Final do BBB 22 já tem seu três nomes garantidos após o resultado do último Paredão: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André. Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt pede para eles dizerem ao público por que merecem vencer o Big Brother Brasil 22.

