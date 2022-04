Arthur, DG e PA disputam prêmio da R$1,5 milhão do BBB22

Quem está na final do BBB 22 é o trio Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André. Eles são os últimos participantes a seguirem na casa mais vigiada do Brasil após mais de 98 dias de confinamento. Agora, disputam a preferência do público para saber quem ficará com o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Este domingo começou com a Eliminação do último Paredão da temporada. Eliezer se despediu da casa mais vigiada do país, ao receber 65,76% dos votos.