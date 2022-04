Eliezer compara romance com Maria e Natália no BBB22

No Bate-Papo BBB, Rafa Kalimann atualiza Eliezer sobre sua fama de 'Don Juan' aqui fora. Em seguida, a apresentadora questiona o último eliminado da edição sobre sua relação com Maria dentro do BBB 22.

"A minha relação com a Maria era bem diferente da Natália. Porque o que aconteceu com a gente sexualmente falando, foi uma coisa à parte da nossa relação. A gente primeiro construiu uma relação... se ela ficasse mais, nós seríamos aliados. A gente estava nesse caminho de sermos nós três: eu, ela e Vini. O caminho era a gente se tornar muito mais aliado do que de fato um romance, um casal".

Ele finaliza: "Diferente da Natália. A Natália foi uma coisa mais romance, talvez no final, e a Maria não. Uma coisa pontual, mais carnal, mas a nossa relação no jogo continuava firme".

O empresário, então, assiste a alguns momentos com Maria dentro da casa mais vigiada do Brasil.