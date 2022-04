Eliezer fala sobre Arthur no BBB22: 'surpreende um país inteiro'

No Bate-Papo BBB, Eliezer conversa com Rafa Kalimann sobre sua trajetória dentro do BBB 22. Ele também fala sobre suas relações no reality e conta para a apresentadora como sua amizade com Arthur Aguiar começou.

"Quando o Arthur entrou, eu não sabia quem era o Arthur, só sabia dos tabloides, das questões que tinham acontecido com ele fora da casa. E aí ele entrou e veio a imunidade e, nessa imunidade, teve a questão com o Rodrigo. Eu estava muito próximo do Rodrigo. E para entender aquela relação dele com o Rodrigo, porque tinha desandado tão rápido, por o Rodrigo não gostar tanto dele... Eu me aproximo do Arthur para escutar o lado do Arthur também para entender", conta.

Ele ainda diz: "Naquela conversa, ele se abre muito. Ele falou coisas que eu me conectava, de jogo, de vida, de perspectivas".

Em seguida, a apresentadora mostra como foi a participação do ator no Quarto Secreto e momentos em que o ator fala sobre sua consideração por Eliezer, devido ao que viu do cômodo após Paredão Falso.

O último eliminado do BBB 22 também diz por que acha que Arthur Aguiar chegou na Final: "Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas antes do Arthur entrar no Big Brother, tinha uma expectativa X. Uma expectativa até negativa do que ele seria na casa. Quando ele entra, ele surpreende um país inteiro, e mostra que o Arthur não é isso, nem aquilo. E a gente consegue ver quem é o Arthur de verdade".