Gustavo aposta em 'paredão ideal' para eliminar Eslovênia do BBB22

Arthur Aguiar pergunta: "Na sua visão, você acha que se ela bate no Paredão com qualquer pessoa agora ela sai?". Gustavo responde: "Não, mas eu acho que ela tem grandes chances de sair. Não é qualquer Paredão que ela sai", diz.

Na área externa, os brothers do Quarto Grunge continuam o papo sobre jogo. Gustavo conta sobre a leitura que fez de Eslovênia antes de entrar na casa do BBB 22, e diz que a sister "Nunca foi unanimidade".

