Sem saber de Rodrigo, Eliezer teme que algo de ruim possa ter acontecido

Os brothers notaram que Tadeu Schmidt estava tenso durante a Prova do Líder desta quinta-feira (31) e especularam que algo de ruim pudesse ter acontecido.

O apresentador não contou para os participantes que o ex-bbb Rodrigo Mussi, segundo eliminado desta edição, sofreu um grave acidente de carro.

Hoje, durante o Raio-X, Eliezer voltou a se mostrar preocupado com a expressão do apresentador e teme que algo de ruim possa ter acontecido. “O nosso único meio de informação, na verdade é o Tadeu e, ontem à noite, no programa [ao vivo], a gente sentiu ele meio tenso. Então, a gente ficou meio com medo de ter algo acontecendo aí fora. Espero que não! Enfim, tomara que esteja tudo bem aí fora, mas ficou todo mundo meio preocupado pela expressão do Tadeu. Espero que tenha sido só uma impressão mesmo que a gente tenha tido. Essa reta final agora a gente já começa a fritar praticamente, depois da prova do líder”, disse.