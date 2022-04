Arthur e Scooby discutem sobre votos no BBB22

"Se você está pensando em estratégia, o DG voltou com 2 pessoas contra ele. Eu e PA voltamos sendo eu e ele", Scooby rebateu. "Mas nos dois paredões, era eu e ele contra a Naiara e ele quase saiu. No outro, [com a Laís], foi diferença de décimos e eu me apego ao que o Tadeu fala. Mas vocês que sabem", disparou Arthur.

Arthur falou que os brothers deveriam tentar proteger DG, por acreditar que ele é o mais vulnerável do grupo por conta dos discursos do apresentador Tadeu Schmidt.

O clima ficou pesado entre Arthur e Scooby, na madrugada desta sexta-feira (01), no BBB22. Eles se desentenderam ao conversarem sobre a votos para a formação do paredão.

