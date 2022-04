Brothers especulam sobre formação do paredão no BBB22

Arthur analisou: "Por exemplo, se eu ganho o Anjo, se eu dou para o DG, a Eslô puxa o PA e a casa vai no DG. Se eu ganho e dou para o PA, a Eslô puxa do DG".

Arthur, DG, PA, Gustavo e Scooby se reuniram na academia e especularam sobre a formação do paredão no BBB22 e avaliam a possibilidade para não irem dois deles para a berlinda.

