Eslovênia planeja tirar brothers do VIP caso vença prova do Anjo

No quarto grunge, Eslovênia conversou com Natália e Eliezer sobre a prova do Anjo. Ela contou que pretende tirar DG ou PA do VIP caso ela vença a prova.

"Se eu ganhar o Anjo, a minha vontade é tirar os dois do VIP. Eu só não penso em tirar os dois para o Gustavo não ficar sozinho. Só por isso. Senão, eu tiraria os dois", comentou.

"A questão do Gustavo é complicado", concordou Natália. "Ter uma liderança sozinho é ruim. Só por isso eu não tiraria os dois. Eu por esse lado do Gustavo sozinho e é bizarro, não faria isso. Mas se eu ganhar o Anjo, com certeza, um dos dois eu vou tirar. Acho que o PA", ponderou a Miss.

"Não sei qual dos dois eu tiro. Eu gosto mais do PA, independente, da nossa última treta. Eu gosto mais dele do que o DG de convivência e troca que a gente já teve", destacou Eslovênia.