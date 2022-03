'Estava querendo dar uns beijos nas bocas das galeras', dispara Lina

"Eu já, mas não quero beijar famoso", destaca Linn da Quebrada. "Eu quero curtir pessoas novas. Não quero ficar com as pessoas que eu ficava antes", conta Jessilane. "Ai, eu gosto de ficar com as pessoas que eu ficava antes", finaliza a atriz.

A atriz cai na risada com a história. "Oxi, mulher, você acha que eu era famosa?", fala. "Você era mais famosa que eu. Eu nunca flertei com famoso", conta Jessilane. "Eu também não, mulher", revela a atriz. "Nunca saí para a balada e encontrei um famoso", relata a professora de biologia.

"Amiga, eu estava querendo dar uns beijos nas bocas das galeras", conta Linn da Quebrada. "As galeras daqui não estão podendo mais. Estão todos comprometidos", lembra Jessilane. "Não pode beijar as galeras aqui. Tem que esperar mais um mês, amiga, até beijar na boca e olhe lá", brinca a atriz. "Muito mais de um mês", afirma a professora de biologia.

Linn da Quebrada e Jessilane seguem no Quarto Grunge descansando da comilança na Festa Méqui Parque e falam sobre o desejo de beijar na boca dentro do BBB 22.

