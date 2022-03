Laís especula contragolpe em amigos de Arthur: 'para ele sentir'

"Presta atenção. Você vai pelo Líder, eu vou pela casa se der algum B.O ou o Lucas votar em mim. Aí, tem o Gustavo no Paredão e, se tiver um Contragolpe, vai em quem? Na Eslovênia. Eu, você e Eslovênia. Nós três no Paredão", apontou Eli.

Laís e Eliezer conversaram durante a festa, nesta madrugada (19), sobre estratégias de jogo para a formação do nono Paredão do BBB 22. A sister especulou puxar um amigo do líder Arthur no contragolpe.

