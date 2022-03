Lina recusa imunizar Laís caso vença prova do anjo: 'não posso'

Em conversa com Lina e Eli, Laís pediu para que a atriz tire a opção de voto do Arthur. "Pensa em tirar a opção de voto do Líder", pediu a médica. "Não. Eu não posso fazer isso", Lina negou o pedido. "Eu sei. Eu estou falando os meus amigos", afirmou Laís.

Lina A Laís achando que coloca a Lina no bolso pedindo p ela tirar o voto do líder hahahah #RedeBBB #BBB22 #MequiNoBBB22 pic.twitter.com/kSnDyZMNHc

Durante uma conversa na sala do BBB22, Lina se recusou a imunizar Laís caso vença a prova do anjo, neste sábado (18). A indicação da médica para o paredão pelo líder Arthur já é dada como certa.

