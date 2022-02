Eslovênia chora após formação do paredão

"Não, de querer... De falar assim 'eu quero votar em fulano para movimentar a casa'. Ela não tinha isso.", afirmou Brunna. "Ela se baseou no discurso do Gustavo", disse Eliezer.

Eslovênia chorou no quarto após a formação do paredão, neste domingo (13), e foi consolada por Vinicius, Eliezer, Maria e Brunna Gonçalves.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.