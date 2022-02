BBB22: Disputa no paredão é entre Arthur Aguiar, Bárbara e Natália

Arthur Aguiar, Bárbara e Natália disputam a preferência do público no 4º paredão do BBB22.

O ator foi indicado pela segunda vez pela líder Jade. Ele puxou Bárbara no contragolpe. Já Natália foi a mais votada da casa com 6 votos e puxou Laís no contragolpe, no entanto, a sister escapou da berlinda ao vencer a prova bate-volta, neste domingo (13).