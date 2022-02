Bárbara chora e diz estar 'cancelada' após suposto caso de racismo contra Natália

Bárbara, emparedada pela primeira vez ao ser puxada por Arthur Aguiar no contragolpe, chorou bastante durante a madrugada desta segunda-feira (14), e disse estar 'cancelada' pelo público após ser acusada de racismo contra Natália.

"O povo me enxerga, pensa que eu sou preconceituosa e eu não sou. Eu tô indo pro paredão justo com a Natália que é com quem falam que eu fiz algo contra ela, eu nunca fiz nada contra ela...", disse aos prantos.

"Eu só votei nela uma vez, mas não tenho nada contra ela. Eu nunca faria uma coisa maldosa com alguém e as pessoas acham que eu sou uma pessoa má, uma pessoa ruim e eu não sou isso...".

Ao ouvir os lamentos da amiga, Laís sugeriu que a sister conversasse com Natália para que a torcida de ambas apoiassem a eliminação de Arthur. "Prefiro que ele saia agora", disse a médica.

"É capaz do Arthur ir falar com a Natália pra pedir 'fora Bárbara'. Pra mim, é mais interessante que ele saia porque ele que fala com o povo e não sei o que... As pessoas de todos os grupos escutam ele", pontuou Bárbara.