Emocionado, Tadeu destaca representatividade de Lina no BBB22

Lina foi eliminada com 77,6% dos votos do público ao disputar o paredão contra Eliezer e Gustavo.

Com a voz embargada e visivelmente emocionado, o apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso de eliminação, na noite deste domingo (10), dedicado para Lina. Ele destacou a representatividade da sister, que é a primeira mulher trans a participar do reality, e afirmou que a participação da cantora matou "um bocado" de preconceitos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.