Lina desabafa após ser eliminada do BBB22: 'estou triste'

E continua: "Estou triste por estar saindo neste momento, por isso. Mas ao mesmo tempo estou um pouco...estou uma confusão. Queria ter conseguido avançar um pouco mais no jogo. Fiz o que eu pude, com certeza tive erros durante a trajetória, mas os erros também fizeram parte dessa minha jornada, mas eu enfrentei tudo de corpo inteiro".

Após ser eliminada do BBB 22, com 77,6% dos votos, Linn da Quebrada vai direto para o Bate-Papo BBB para conversar com Rafa Kalimann. Assim que chega, a ex-sister assiste ao momento da sua Eliminação e diz como se sente ao sair na reta final do reality:

