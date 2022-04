Eliezer conversa com comadres sobre paredão: 'possível que eles queiram colocar vocês três'

Depois da vitória de DG na prova do líder, nesta quinta-feira (07), Eliezer conversou com as comadres sobre a próxima formação do paredão.

"Nós somos quatro e eles vão ter quatro votos também. O DG vai desempatar", analisou Lina.

Eliezer opinou: "Ou podem ser os dois mais votados da casa. Se o Arthur não tiver poder nenhum". Lina disse: "Ou se ele puder escolher". O brother segue: "Acho que é bem possível que eles queiram colocar vocês três, se eles conseguirem". "Eu também acho", disse Natália.

Lina e Natália comentam que podem ser alvos de DG e cogitam um possível contragolpe. "Agora, a gente tem que pensar mais do qualquer outra coisa estrategicamente mesmo na configuração do Paredão. Se ele me indica, eu chamo o PA. Você votam no Gustavo?", questiona a cantora.