Eslovênia revela quem saiu do grupo de ex-Lollipopers no whatsapp

Eslovênia, a 11ª eliminada do BBB 22, revelou que a ex-BBB Maria, que foi expulsa do BBB22, deixou de segui-la nas redes sociais e saiu do grupo dos ex-Lollipopers no WhatsApp sem dar nenhuma satisfação.

"Eu tenho uma fofoca bem recente, de ontem. Eu não sei se eu posso falar? O povo vai ficar muito manifestado comigo, de verdade. Mas eu não estou nem aí? É o seguinte, a gente fez um grupo com a galera que está saindo da casa, todo mundo. Aí, botou todo mundo? Segundos depois, uma pessoa específica saiu, do nada. Foi a Maria", disse a ex-sister durante sua participação no Fora da Casa.

A ex-miss continuou: "E também eu soube que Maria me deu unfollow assim que ela saiu da casa. A pessoas pensam que os Lollipop estão mil amores, mas tem gente que não".

A apresentadora Ana Clara ficou boquiaberta com a revelação.