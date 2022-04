Ana Clara revela que conheceu Eslovênia no festival de Parintins, no Amazonas

No Fora da Casa, a apresentadora e ex-BBB Ana Clara revelou que conheceu Eslovênia Marques, a 11ª eliminada do BBB22, durante o Festival de Parintins, no Amazonas, em 2019.

"Sabe o que é engraçado? Eu fui há duas semanas em Manaus encontrar com a Vivian minha amiga que teve neném...E aí, a gente esteve em Paritins no mesmo ano", contou.

Eslô confirmou: "No mesmo dia, minha filha". Em seguida, Ana Clara continuou contando como foi o momento. "Eu conheci a Eslô porque a Mayra (amiga da 11ª eliminada e ex-Miss Brasil 2018) é esposa do prefeito de Parintins. E a Vivian falou: 'Amiga, a gente conheceu a Eslô". A ex-sister completou a história: "Que mundo pequeno...Eu lembro realmente. Acho que era uma parte do camarote e estava eu e Vivian".

A @anaclaraac veio a Parintins e se apaixonou por nossa cultura. Minha torcedora amada falou do Festival no #BBB22!



Comenta aqui o @ de quem você quer levar para o próximo Festival de Parintins para me ver campeão! pic.twitter.com/ejxgKgz1qm — Boi Garantido (@garantido) February 8, 2022

Ana Clara já declarou torcida para o Boi Garantido e não é a primeira vez que ela comenta sobre o festival de Parintins. Em fevereiro deste ano, durante uma conversa com o ex-BBB Rodrigo Mussi, a apresentadora o incentivou a conhecer o evento