Dinâmica da semana terá formação de paredão e contragolpe

Nesta sexta-feira (08), os brothers participarão da prova do Anjo e formarão mais um paredão no reality. O Anjo vai imunizar um participante, em seguida, o líder vai indicar um brother para a berlinda.

Durante o programa ao vivo, desta quinta-feira (07), o apresentador Tadeu Schmidt explicou como vai ser a dinâmica desta semana para a formação do paredão no BBB22.

