Caçador de lollipopers no BBB22, Gustavo é eliminado com 81,53%

Gustavo foi eliminado com 81,53% dos votos do público e se despede, nesta terça-feira (19), do BBB22. Ele, que entrou no reality pela Casa de Vidro e prometeu movimentar o jogo ao mandar os lollipopers para o paredão, saiu do programa ao enfrentar Eliezer, o último do quarto lollipop que teve 16,08% dos votos, e PA que recebeu apenas 2,39% dos votos do público.

"Nossa votação já foi encerrada. Vamos direto para a Eliminação. Bom, é isso. Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos cinco. Hoje pode ser confirmado um feito histórico: o grupo que nunca perdeu. O que tem esse grupo para não perder nunca? Por que o Eli resistiu até aqui? Eli contra seu arqui-rival Gustavo, o homem que só não foi para um Paredão. Ele veio da Casa de Vidro com informações de fora. Tirou do esconderijo os Lollipopers mais escondidos (...), disse o apresentador Tadeu Schmidt em seu discurso.

Após o anúncio do resultado da berlinda, Gustavo se despediu dos brothers. "Valeu, gente. Até semana que vem. Foi uma honra!".