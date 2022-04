PA garante vaga no TOP 4 ao vencer prova do líder no BBB22

Paulo André é o novo Líder do BBB 22! Além de conquistar a liderança, o brother ainda garantiu uma vaga no Top 4. Na Prova do Líder Above eles precisaram encaixar as 4 bolinhas nos locais indicados e apertar o botão. Em tempo recorde, o atleta olímpico foi quem se saiu melhor na disputa, conquistando a liderança nesta terça-feira, 19/4. Douglas Silva foi o último da Prova e está no Paredão.