Encontro de milhões: ex-BBB Jade Picon posta foto com Anitta em Los Angeles

Amizade do pop que fala?️‍ A ex-sister do BBB 22 Jade Picon encontrou a cantora Anitta em Los Angeles nesta terça-feira, 19/4. As duas marcaram presença no Coachella no último final de semana e posaram por uma foto juntas com uma legenda misteriosa sobre o que está por vir. Em sua rede social, a influenciadora e empresária escreveu: '"Dia de gravação com ela"

No início do programa, a cantora demonstrou interesse por Paulo André, com quem Jade se relacionou durante sua trajetória na casa mais vigiada do Brasil, mas depois voltou atrás e brincou sobre o caso em sua rede social: 'PA agora é da minha 'migla' Jade'.