Brothers trocam acusações em jogo da discórdia no BBB22

A regra do jogo permite que o acusador escolha uma plaquinha com uma acusação, em seguida explica o motivo e, em seguida, Tadeu pergunta para o restante da casa se eles concordam ou não. Se a maioria escolher sim, o acusado leva um balde de água. Se a maioria escolher não, o acusador leva um balde de água.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou as orientações sobre o jogo. "O jogo de hoje é quente e também refrescante, envolve água suja. Se liga no nível das plaquinhas que eles vão ter que escolher!".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.