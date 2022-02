BBB22: Bárbara e Laís detonam Jade e se voltam contra sister após paredão

Emparedada, Bárbara detonou a atitude de Jade após a formação do paredão deste domingo (13). Junto com Laís, a modelo criticou o fato da influencer não demonstrar preocupação com o fato dela estar na berlinda.

A modelo ainda disse que caso permaneça no reality vai questionar Jade. “‘Quem são suas alianças?’ Porque ontem eu fiquei irritada quando ela falou: ‘Vamos comemorar’. Parece que ela tava feliz com a formação do paredão. É como se eu tivesse me atirado na frente e tomado bala”, disse a loira.

Laís também criticou a líder por priorizar Douglas e afirmou que ela e Bárbara estão jogando sozinhas.